Регламентний комітет займеться Новинським 16 листопада
Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання Генпрокуратури на зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського 16 листопада.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на секретаріат комітету.
"В середу о 15:00 буде засідання. Новинський буде першим питанням у порядку", – сказали в секретаріаті.
Раніше голова Ради Андрій Парубій доручив регламентному комітету розглянути це подання.
Як відомо, раніше "Опозиційний блок" заявив, що не підтримає зняття недоторканності з Новинського, незважаючи на прохання самого Новинського.
Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.
Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.
Генпрокуратура звинувачує Новинського за трьома статтями, йому загрожує 5 років тюрми.
Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".
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