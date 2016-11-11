Суд визнав винним екс-мера Запоріжжя

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя визнав винним екс-мера міста Олександра Сіна в грубому порушенні трудового законодавства стосовно 19 головних лікарів запорізьких лікарень.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Сін звинувачувався в неправомірному продовженні контрактів з керівниками медустанов міста на 3 місяці, замість 3 років, встановлених законодавством.

Під час судового розгляду позивачі зазначали, що таким чином Сін "намагався отримати важіль впливу" на них на початку мерської виборчої кампанії 2015 року.

Разом з тим, в останньому слові екс-мер Запоріжжя заявив, що не вважає себе винним, назвавши відкриту проти нього кримінальну справу політичним замовленням.

Орджонікідзевський райсуд визнав підсудного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 Кримінального кодексу України, заборонивши йому займати керівні посади в органах місцевого самоврядування на 2 роки.

Також, суд зобов'язав Сіна оплатити судові витрати в розмірі 2 тис. 304 грн.

Як зазначила суддя Анастасія Шалагінова, Орджонікідзевський райсуд вирішив не застосовувати до Сіна штраф і виправні роботи, оскільки він є безробітним опікуном малолітньої дитини.

Сам Сін після закінчення судового засідання, підкреслив, що має намір подавати апеляцію.

"Я не мав на меті порушити трудове законодавство і порушити чиїсь права і продовжую ставитися до цієї ситуації як до юридичного спору, і буду в апеляційній інстанції оскаржувати це рішення", - замовив він журналістам ви залі суду.

Він також повідомив, що не засмучений рішенням суду, яке заборонило йому займати керівні посади, оскільки більше не хоче їх займати.