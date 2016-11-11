НАЗК дасть "Самопомочі" майже 20 млн за гендерний баланс

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 20:59

Партія "Самопоміч" додатково отримає 19 551 615 гривень державного фінансування.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції у п’ятницю.  

У НАЗК пояснили, що сума в розмірі 10% щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій розподіляється порівну між політичними партіями, які отримали право на таке фінансування.

За умови, що за результатами останніх позачергових виборів народних депутатів кількість представників однієї статі серед обраних від політичної партії народних депутатів не перевищує двох третин від загальної кількості.

Водночас серед обраних від політичних партій народних депутатів України, які набули своїх повноважень, у "Самопоміч" із 32 обраних народних депутатів 21 однієї статі, що не перевищує двох третин від загальної кількості.

У решти політичних партій, представлених в парламенті, не витримується цей показник.

Так, із 27 обраних народних депутатів "Опозиційного блоку" 24 особи однієї статі.

У політичної партії "Народний фронт" з 64 обраних народних депутатів – 52 однієї статі.

Співвідношення у "Блоці Петра Порошенка" 63 проти 50.

У "Батьківщині" – з 17 обраних народних депутатів 13 однієї статі.

А у Радикальної партії Олега Ляшка з 22 обраних народних депутатів 19 однієї статі – це також більше двох третин від загальної кількості.

Як відомо, раніше "Самопоміч" вже отримала 24 млн 931 тис 300 грн державного фінансування її статутної діяльності, що становить 50 % від встановленого обсягу щорічного фінансування у 2016 році.

Українська правда

Теми: Самопоміч гроші
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