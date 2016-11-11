У НАЗК вирішили, як перевірятимуть спосіб життя і декларації чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило порядок проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій чиновників.

Про це повідомляється на сайті відомства.

За словами заступника голови НАЗК Руслана Радецького, цей документ визначає єдині підходи уповноважених осіб НАЗК до проведення контролю та повної перевірки поданих декларацій.

Відповідно до порядку, НАЗК проводить щодо декларацій такі види контролю: щодо своєчасності подання; щодо правильності та повноти заповнення; логічний та арифметичний контроль.

За результатами перевірки, уповноважена особа складає висновок про результати проведення повної перевірки декларації.

Одночасно на засіданні ухвалено "Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Найближчим часом обидва документа будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Українська правда