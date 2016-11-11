У Луцьку за хабар затримали керівника облуправління

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П'ятниця, 11 листопада 2016, 22:40

У Луцьку за хабар затримали керівника обласного управління архітектурно-будівельної інспекції.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Найпоширеніші зони хабарництва - виділення землі та погодження будівельних робіт. 
Сьогодні в Луцьку облпрокуратура разом з СБУ та Нацполіцією з затримали на гарячому керівника обласного управління архітектурно- будівельної інспекції", - написав він на Facebook.

"Для пана начальника та двох його співучасників черговий хабар з селян став останнім", - додав Луценко.

Українська правда

Теми: Луцьк хабар
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