У Луцьку за хабар затримали керівника облуправління

У Луцьку за хабар затримали керівника обласного управління архітектурно-будівельної інспекції.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Найпоширеніші зони хабарництва - виділення землі та погодження будівельних робіт.

Сьогодні в Луцьку облпрокуратура разом з СБУ та Нацполіцією з затримали на гарячому керівника обласного управління архітектурно- будівельної інспекції", - написав він на Facebook.

"Для пана начальника та двох його співучасників черговий хабар з селян став останнім", - додав Луценко.

Українська правда