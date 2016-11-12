Україна готує офіційну ноту до МЗС Польщі через спалений прапор

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Субота, 12 листопада 2016, 01:47

Посольство України в Польщі засуджує спалення державного прапора України на "Марші незалежності" у Варшаві й очікує від польської сторони реакції на цей інцидент і покарання зловмисників.

Про це повідомив тимчасовий повірений посольства України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

"Звичайно, боляче було дивитися на такі ганебні дії. Гадаю, що переважній більшості поляків, які по дружньому налаштовані до українців, також огидно було спостерігати за спаленням прапора. Дії, які ображають національні символи суверенної, а тим більше дружньої сусідньої держави, якою є Україна, є неприйнятними і неповинні мати місце у країні, з якою ми розвиваємо стратегічне партнерство", - наголосив Зварич.

Він підкреслив, що українська сторона очікує від польської "невідкладної реакції на цей ганебний акт вандалізму".

Український дипломат висловив сподівання, що ці особи "понесуть заслужене покарання, а подібних інцидентів в майбутньому більше не буде".

Зварич також поінформував, що посольство України готує офіційну ноту до МЗС Польщі з приводу цього інциденту.

Як повідомлялося, у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

Теми: Польща МЗС
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