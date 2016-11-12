Агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг України

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Субота, 12 листопада 2016, 02:26

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах з рівня "ССС" до "В-".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, повідомляє BBC.

Попередній перегляд українського рейтингу стався в травні 2016 року. Тоді Fitch підтвердило його на рівні "CCC", як повідомлялося, через відсутність прогресу за програмою реформ.

У серпні агентство погіршило свій прогноз розвитку економіки України в 2016 році, підкресливши, що ВВП в цьому році збільшиться лише на 1% замість прогнозованих раніше 2%.

Теми: економіка рейтинг ВВП
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