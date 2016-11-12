Пєсков: Москва готова чекати вирішення питання Криму в США і ЄС

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Субота, 12 листопада 2016, 03:26

У Кремлі готові чекати, поки в США і Європі визнають анексію Криму.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю The Associated Press.

Пєсков заявив що в Росії ніхто "ніколи не буде готовий дискутувати про Крим".

Відповідаючи, як це питання буде розглянуто в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, Пєсков сказав, що Москва розуміє, що для вирішення цієї проблеми може знадобитися час.

"Ми досить терплячі, щоб чекати поки це розуміння відбудеться тут у Вашингтоні, в Штатах, в Європі", - заявив він.

Як повідомлялося, в Росії не розраховують, що західні санкції, запроваджені через ситуацію в Україні, будуть скасовані після обрання Дональда Трампа президентом США.

У держдепартаменті США заявили, що позиція адміністрації президента Барака Обами щодо санкцій проти РФ незмінна. Санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні і будуть виконані Мінські домовленості.

Радник президента Росії Сергій Глазьєв вважає, що новообраний президентом США Дональд Трамп скасує антиросійські санкції.

Нагадаємо, ЄС в грудні, ймовірно, продовжить економічні санкції проти Росії, термін яких закінчується в кінці січня наступного року, однак подальше продовження після інавгурації Дональда Трампа - під питанням.

Теми: Крим Європа США Росія
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