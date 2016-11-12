Могеріні: Перемога Трампа в США не змінить політику ЄС щодо України

Позиція Євросоюзу щодо України та незаконної анексії Криму не зміниться після перемоги Дональда Трампа на виборах в США.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Наша політика щодо України не зміниться, і це визначається не у Вашингтоні", - сказала вона.

За її словами, це стосується як політики по Україні в цілому, так і щодо незаконної анексії Росією Криму.

Водночас Могеріні зазначила, що ЄС співпрацює з Росією з багатьох питань. Зокрема, вона нагадала висновок ядерної угоди з Іраном, що було зроблено при російському участю. Крім того, за словами глави європейської дипломатії, ЄС співпрацює з РФ і з сирійського питання, навіть не дивлячись на розбіжності.

Вона висловила побоювання, що пріоритети нової адміністрації США можуть відвести Америку далеко від деяких європейських базових принципів. У зв'язку з цим Могеріні висловила надію, що Трамп буде розділяти основні європейські цінності, які, за її словами, ЄС чітко визначив.

"Ми будемо раді працювати з США на основі цих цінностей. Але потрібно дати їм (майбутній адміністрації у Вашингтоні - Ред.) трохи часу, щоб вони могли визначитися з пріоритетами своєї зовнішньої політики", - додала вона.

Раніше, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що обрання Дональда Трампа президентом ставить під загрозу відносини США і Євросоюзу.

Як повідомлялося, в Росії не розраховують, що західні санкції, запроваджені через ситуацію в Україні, будуть скасовані після обрання Дональда Трампа президентом США.

Нагадаємо, ЄС в грудні, ймовірно, продовжить економічні санкції проти Росії, термін яких закінчується в кінці січня наступного року, однак подальше продовження після інавгурації Дональда Трампа - під питанням.