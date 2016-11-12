На Донеччині від обстрілу бойовиків загинув мирний мешканець

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Субота, 12 листопада 2016, 10:08

На Донеччині у Ясинуватському районі внаслідок артобстрілу бойовиків загинув мирний мешканець. 

Про це 12 листопада повідомили в облуправлінні Нацполіції.

За даними НП, загиблий - 1961 року народження, мешканець пгт Новгородське, був охоронцем підприємства у н.п. Тоненьке.  

Обстріл селища розпочався близько 23:00, на території агрофірми під час обстрілу розірвалося понад 35 снарядів, зазначили у поліції. 

"На місці події працює поліція, попередня правова кваліфікація –  ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) КК України", - йдеться у повідомленні.

 
фото - управління Нацполіції Донецької області
 

Українська правда

Теми: Донбас зброя жертви
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