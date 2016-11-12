ДПСУ: Перехід на кордоні зі Словаччиною заблокували власники авто

Власники авто з іноземною реєстрацією розпочали акцію з блокування дороги, яка веде до пункту пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччино.

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі.

"Активісти організували акцію, аби домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. Для локалізації ситуації на місці перебувають представники Нацполіції", - повідомили у ДПСУ.

Громадянам, які планують поїздки, рекомендовано обирати маршрути через інші пункту пропуску: "Малі Сельмінці" (пішохідний та для велосипедистів) – з 9:00 до 21:00; "Малий Березний" (автомобільний, пішохідний та для велосипедистів) – цілодобово; "Чоп (Страж)" (залізничний) – цілодобово, за графіком руху поїздів.

фото - прес-служба ДПСУ

Як повідомляє видання Голос Карпат, організатори акції протесту - так звані "пересічники" - заблокували в’їзд та виїзд з України.

"Головна мета акції – урівняти у правах українців та громадян ЄС, що стосується ввозу транспортних засобів та їхнього перебування на території України... Учасники протесту сваряться не лише з громадянами, які хочуть перетнути кордон та з поліцією, а й між собою. Їхні дії та слова часто неузгоджені, а то і суперечливі. Наразі невідомо, як довго триватиме акція", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що близько 11:00 до місця, це проходить акція, під’їхав мікроавтобус, з якого активісти ви грузили дерев’яні піддони. Їхнього призначення вони не пояснили.

Серед числа мітингувальників також помітили екс-начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колесникова, який "відкрито підтримав вимоги активістів", зазначає видання.

За даними Західного управління ДПСУ, станом на 12:00 перед пунктами пропуску у напрямку Польщі становлять: "Рава-Руська" – 250 авто, "Устилуг" – 200, "Краковець" – 180, "Ягодин авто" – 150, "Грушів" – 120, "Шегині" – 60, "Смільниця" – 50, "Угринів" – 50.

У напрямку Угорщини перед ПП "Вилок" – 20 авто, "Лужанка" – 10.

У напрямку Словаччини, за даними ДПСУ, на ПП "Ужгород" та "М.Березний" черг немає. Також черги не зафіксовано у напрямку Румунії та Молдови.

Українська правда