Трамп розповів про плани щодо Путіна та Асада

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Субота, 12 листопада 2016, 12:59

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

За словами Трампа, він отримав "прекрасного" листа від Путіна та додав, що телефонний дзвінок між ними планується найближчим часом.

Говорячи про конфлікт у Сирії та подальші кроки США у напрямку його вирішення, Трамп зазначив, що Штатам варто  "загострити увагу на боротьбі з "Ісламською державою", а не на витісненні сирійського президента Башара аль-Асада".

"Моє ставлення було таким: ви воюєте з Сирією, Сирія бореться з ІДІЛ, і ви маєте позбавитися ІДІЛ. (Дії) РФ в даний час повністю збігається з (діями) Сирією. Тепер є Іран, який стає потужним, через нас, який єднається з Сирією. ... Ми підтримуємо повстанців проти Сирії, та не маємо ані найменшого поняття, хто ці люди", - заявив Трамп. 

Він додав, що якщо США нападає на Асада, "у кінцевому підсумку ми боремося з РФ, боремося з Сирією".

Теми: Трамп Росія Сирія Путін
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk12.11.2016 13:39
Росія зараз буде зі шкіри лізти щоб подружитись з Трампом. Але впевнений, що з цього нічого не вийде. Згадаймо як недавно вони плекали великі надії на дружбу з Францією, потім, після взаємних матів, знову почали готуватися до дружби з Туреччиною. Але з того вийшов пшик. З Росією неможливо дружити по тії простій причині, що вона завжди хоче бути у дружбі старшою.
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