Трамп розповів про плани щодо Путіна та Асада

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив у інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

За словами Трампа, він отримав "прекрасного" листа від Путіна та додав, що телефонний дзвінок між ними планується найближчим часом.

Говорячи про конфлікт у Сирії та подальші кроки США у напрямку його вирішення, Трамп зазначив, що Штатам варто "загострити увагу на боротьбі з "Ісламською державою", а не на витісненні сирійського президента Башара аль-Асада".

"Моє ставлення було таким: ви воюєте з Сирією, Сирія бореться з ІДІЛ, і ви маєте позбавитися ІДІЛ. (Дії) РФ в даний час повністю збігається з (діями) Сирією. Тепер є Іран, який стає потужним, через нас, який єднається з Сирією. ... Ми підтримуємо повстанців проти Сирії, та не маємо ані найменшого поняття, хто ці люди", - заявив Трамп.

Він додав, що якщо США нападає на Асада, "у кінцевому підсумку ми боремося з РФ, боремося з Сирією".