У Миколаєві на будівлі міськради демонтували радянську "зірку"

У Миколаєві на будівлі міської ради демонтували радянську п'ятикутну зірку, яка символізує "єдність світового пролетаріату п'яти континентів Землі" та замінили її на державний герб України.

Про це пишуть "НикВести".

Роботи з демонтажу зірки та встановлення нового символу проводилися вранці у суботу. Металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, але в основі кола встановили Герб України, виготовлений за аналогічними розмірами.

Згідно з повідомленням, заміна символіки відбувається за погодженням з мером Миколаєва Олександром Сенкевичем.

Як зазначає видання, один з працівників, який виконував висотні роботи з установки герба, є сином того, хто встановлював "зірку" на будівлі мерії.