Верховний Суд скасував виділення землі в Козині для екс-глави АП

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Субота, 12 листопада 2016, 16:32

Верховний Суд за заявами Генпрокуратури скасував судові рішення щодо виділення земельних ділянок у селищі Козин, власниками яких стали колишній глава адміністрації президента часів Януковича та його родич.

Як повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури, таке рішення Верховний Суд прийняв 9 листопада.

Як зазначили в ГПУ, виконавчим комітетом Козинської селищної ради Київської області у 2002 році усупереч вимог закону "Про місцеве самоврядування", ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу та поза межами наданих йому законом повноважень прийнято ряд рішень, якими передано у приватну власність громадян земельні ділянки для забудови загальною площею майже 0,50 га.

У подальшому власниками цих земель стали колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича та його родич.

"Незважаючи на правомірність доводів прокурора про відсутність у виконавчого комітету ради права приймати рішення про надання у власність земель комунальної власності, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ погодився із судом апеляційної інстанції, який у задоволенні позовів відмовив", - розповіли в ГПУ.

Після цього Генпрокуратура подала заяви до Верховного Суду про перегляд судових рішень.

"Найвищий судовий орган погодився з доводами прокурора і 09.11.2016 скасував незаконні судові рішення, а справи направив на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили у прес-службі.

У повідомленні ГПУ не вказується прізвище екс-глави Адміністрації президента і його родича.

Адміністрацією президента з 25 лютого 2010 року до 17 січня 2014 року керував Сергій Льовочкін. З 24 січня по 26 лютого 2014 року цей пост займав Андрій Клюєв.

Як повідомлялося, 19 вересня 2016 року Апеляційний суд Києва відмовився знімати арешт з майна братів Клюєвих, вилученого під час обшуків 6-7 липня у будинку смт Козин Київської області.

Влітку 2016 року суд призначив експертизу острова депутата Юлії Льовочкіної біля річки Козинка, за який почала судитись прокуратура.

Українська правда

Теми: Верховний суд
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Коментарі — 5
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IP: 195.211.241.---MR_Holms12.11.2016 17:28
Як зазначили в ГПУ, виконавчим комітетом Козинської селищної ради Київської області у 2002 році усупереч вимог закону...
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...на дворе конец 2016 года... прошло 14 лет...
У меня есть предложение, оставить в Украине 2 юридических института... потому что уровень юристов, получивших дипломы в рассрочку на лицо... что в судах, что в силовых структурах...
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IP: 178.151.152.---George Ya12.11.2016 17:10
Кто же будет инвестировать в Украину, если одни суды отменяют решения других.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov12.11.2016 17:09
Не Верховный Суд. а какая то женщина легкого поведения... Сначала по указанию старой власти суды в 2002 году незаконно присудили земли Левочкину. а таперь Верховный суд по указанию новой власти незаконно отменил судебные решения о присвоении земли.
Дело в том, что в соответствии со ст.356 УПК Украины заявления о пересмотре судебных решений
могут быть поданы только в течение 3( трех) месяцев со дня вынесения решения судом кассационной инстанции, но не позднее одного года со дня вынесения решения.
Верховный суд Украины грубо нарушил Закон и принял заявления о пересмотре через 14 лет.
ЮРИСТЫ - где Вы?!
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IP: 91.199.93.---chesno112.11.2016 17:07
ну и, кстати, заголовок абсолютно не соответствует действительности. Надо как то более грамотных сотрудников поискать
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IP: 91.199.93.---chesno112.11.2016 17:04
в Буче голове ради предъявили обвинение за превышение полномочий, а в Козине, наверное, нельзя.
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