Верховний Суд скасував виділення землі в Козині для екс-глави АП
Верховний Суд за заявами Генпрокуратури скасував судові рішення щодо виділення земельних ділянок у селищі Козин, власниками яких стали колишній глава адміністрації президента часів Януковича та його родич.
Як повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури, таке рішення Верховний Суд прийняв 9 листопада.
Як зазначили в ГПУ, виконавчим комітетом Козинської селищної ради Київської області у 2002 році усупереч вимог закону "Про місцеве самоврядування", ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу та поза межами наданих йому законом повноважень прийнято ряд рішень, якими передано у приватну власність громадян земельні ділянки для забудови загальною площею майже 0,50 га.
У подальшому власниками цих земель стали колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича та його родич.
"Незважаючи на правомірність доводів прокурора про відсутність у виконавчого комітету ради права приймати рішення про надання у власність земель комунальної власності, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ погодився із судом апеляційної інстанції, який у задоволенні позовів відмовив", - розповіли в ГПУ.
Після цього Генпрокуратура подала заяви до Верховного Суду про перегляд судових рішень.
"Найвищий судовий орган погодився з доводами прокурора і 09.11.2016 скасував незаконні судові рішення, а справи направив на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили у прес-службі.
У повідомленні ГПУ не вказується прізвище екс-глави Адміністрації президента і його родича.
Адміністрацією президента з 25 лютого 2010 року до 17 січня 2014 року керував Сергій Льовочкін. З 24 січня по 26 лютого 2014 року цей пост займав Андрій Клюєв.
Як повідомлялося, 19 вересня 2016 року Апеляційний суд Києва відмовився знімати арешт з майна братів Клюєвих, вилученого під час обшуків 6-7 липня у будинку смт Козин Київської області.
Влітку 2016 року суд призначив експертизу острова депутата Юлії Льовочкіної біля річки Козинка, за який почала судитись прокуратура.
Українська правда
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...на дворе конец 2016 года... прошло 14 лет...
У меня есть предложение, оставить в Украине 2 юридических института... потому что уровень юристов, получивших дипломы в рассрочку на лицо... что в судах, что в силовых структурах...
Дело в том, что в соответствии со ст.356 УПК Украины заявления о пересмотре судебных решений
могут быть поданы только в течение 3( трех) месяцев со дня вынесения решения судом кассационной инстанции, но не позднее одного года со дня вынесения решения.
Верховный суд Украины грубо нарушил Закон и принял заявления о пересмотре через 14 лет.
ЮРИСТЫ - где Вы?!