Дорогу до пункту пропуску у напрямку Польщі також блокують "пересічники"

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Субота, 12 листопада 2016, 16:37

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію на дорозі, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польській ділянці кордону. 

Про це 12 листопада повідомили у Держприкордонслужбі України. 

"Такими діями вони хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України", - нагадали у ДПСУ. 

Наразі подібні акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією).

Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбуваються акції, перебувають представники Національної поліції.

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час перетину державного кордону.

Українська правда

Теми: кордон Польща
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