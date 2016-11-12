Москаль каже, що про проблему "пересічників" знають і у Раді, і у ДФС

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Субота, 12 листопада 2016, 17:41

Глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль назвав "повним маразмом" норму Митного кодекса, яка дозволяє громадянам України ввозити на територію держави авто з іноземною реєстрацією лише з метою транзиту.

Про це Москаль заявив 12 листопада, коментуючи акції на пунктах пропуску з Польщею, Румунією та Словачинною.

"Ми неодноразово звертали увагу Державної фіскальної служби та Верховної ради України на проблему "пересічки" - користування громадянами України автомобілями з іноземною реєстрацією", - зазначив Москаль.

За його словами, ОДА направляла листи голові ДФС Роману Насірову та голові Нацполіції Хатії Деканоідзе "з проханням приїхати на Закарпаття особисто або прислати своїх заступників і пояснити "пересічникам", що вони громадяни України, а не транзитники у власній країні".

"Проблему "пересічки", яка актуальна не тільки для Закарпаття, необхідно вирішувати на рівні центральних органів влади, а не відсторонюватися від неї", - заявив глава ОДА.

Як відомо, 12 листопада на дорогах до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. 

Зокрема, акції тривають на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччино) та "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею). 

Українська правда 

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