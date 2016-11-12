У "ДНР" заявили про затримання 6 "вбивць" "Мотороли"

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Субота, 12 листопада 2016, 18:34

У терористичній організації "ДНР" заявляють про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

Про це повідомляє в суботу ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на "прес-службу міністерства державної безпеки країни".

"11 листопада 2016 року в результаті проведених МДБ ДНР оперативно-розшукових заходів в м Донецьку затримано шістьох активних членів української націоналістичної організації "Misanthropic Division", лідери якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство легендарного командира підрозділу "Спарта" Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола"", - заявили в "прес-службі".

За даними бойовиків, активісти "Misanthropic Division" підтримували контакти з кадровими співробітниками СБУ і виконували завдання української спецслужби на території "ДНР".

"В даний час відносно затриманих проводяться оперативно-слідчі дії, вони дають свідчення про обставини скоєння злочинів терористичної та екстремістської спрямованості", - пише сайт.

"МДБ республіки проводяться заходи щодо документування ролі кожного з учасників у протиправній діяльності, в тому числі спроб дестабілізації ситуації в ДНР і ЛНР, що вживаються українськими націоналістами за завданням першого заступника голови СБУ - керівника Антитерористичного центру генерал-полковника Віталія Малікова і начальника УСБУ в Донецькій області Олександра Куца", - заявили в "міністерстві держбезпеки".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

"Мені по*** в чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів", – казав він.

У червні 2016 року Слідчий комітет Росії назвав лідером Misantropic Division громадянина Білорусі Дмитра Павлова і повідомив про порушення проти нього кримінальної справи за статтями про екстремізм, тероризм, реабілітацію нацизму і т. д.

"За даними слідства, в жовтні 2013 року, Павлов створив націоналістичне об'єднання "Misanthropic Division" ("Мизантропик Дівіжн", організація заборонена рішенням суду на території РФ) як субкультурний проект, плануючи зміцнити свої позиції серед націоналістів, а також отримувати прибуток від продажу продукції з відповідною символікою. Однак з початком революційних подій в Україні в 2014 році діяльність "Мизантропик Дівіжн" набула міжнародного характеру і стала більш радикальною. Осередки спільноти були відкриті в 19 державах, в числі яких не тільки Росія, Білорусь і Україна, а також Німеччина, Франція, Польща, Англія та інші європейські країни", – говорилося в повідомленні СК.

"Функціонери українського осередку цієї організації брали участь у подіях "Євромайдану", а також в бойових діях на Сході України. Поряд з цим вони ведуть популяризацію бандерівської ідеології, націонал-радикалізованих і збройних формувань України ("Правий сектор", полк "Азов"), а також закликають до їх лав", – додавали в російському відомстві.

Українська правда

Теми: "ДНР"
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