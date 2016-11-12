"Інтертелеком" збирається в суботу відновити інтернет-покриття

Фахівці інтернет-провайдера "Інтертелеком" орієнтовно до кінця доби завершать роботу для відновлення інтернет-покриття, яким користуються понад мільйон мешканців України.

Про це в суботу повідомив на прес-конференції генеральний директор ТОВ "Інтертелеком" Борис Акулов, повідомляє "Укрінформ".

"Через те, що в ході слідчих дій СБУ у центральному офісі компанії конфісковано технічне обладнання і сервери, тимчасово перестали функціонувати мережі передачі даних у більш як мільйона абонентів "Інтертелекому" по всій Україні. Зараз фахівці компанії працюють над відновленням інтернет-покриття, монтуючи технічне обладнання, яке раніше було зняте з експлуатації під час модернізації й відправлене на склади. Інтернет-доступ для абонентів може бути відновлений ще до кінця доби 12 листопада", - зазначив Акулов.

Гендиректор уточнив, що "голосовий зв'язок у мережі оператора "Інтертелеком" працює".

За його словами, для досягнення мети, визначеної рішенням суду про здійснення обшуку в компанії "Інтертелеком", не було потреби руйнувати технічну мережу оператора. Функціонування серверів інтернет-провайдера щомісяця перевіряє підприємство "Державний центр радіочастот", яке стежить за тим, як і звідки надходять дзвінки, і за дотриманням законності зв'язку.

Як повідомлялося, в СБУ обшуки в компанії пояснили тим, що фахівцями служби було "викрито несанкціонований канал зв'язку з тимчасово окупованим Кримом, який могли контролювати спецслужби РФ".

Зокрема, як зазначили в СБУ, "встановлено причетність підприємства телекомунікаційних послуг до передачі в користування російським провайдерам частини свого обладнання і мережі у анексованому Криму".

Компанія "Інтертелеком" контролюється бізнесменом придністровської групи "Шериф".