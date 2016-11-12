"Інтертелеком" збирається в суботу відновити інтернет-покриття

592 перегляди
1
Субота, 12 листопада 2016, 19:40

Фахівці інтернет-провайдера "Інтертелеком" орієнтовно до кінця доби завершать роботу для відновлення інтернет-покриття, яким користуються понад мільйон мешканців України.

Про це в суботу повідомив на прес-конференції генеральний директор ТОВ "Інтертелеком" Борис Акулов, повідомляє "Укрінформ".

"Через те, що в ході слідчих дій СБУ у центральному офісі компанії конфісковано технічне обладнання і сервери, тимчасово перестали функціонувати мережі передачі даних у більш як мільйона абонентів "Інтертелекому" по всій Україні. Зараз фахівці компанії працюють над відновленням інтернет-покриття, монтуючи технічне обладнання, яке раніше було зняте з експлуатації під час модернізації й відправлене на склади. Інтернет-доступ для абонентів може бути відновлений ще до кінця доби 12 листопада", - зазначив Акулов.

Гендиректор уточнив, що "голосовий зв'язок у мережі оператора "Інтертелеком" працює".

За його словами, для досягнення мети, визначеної рішенням суду про здійснення обшуку в компанії "Інтертелеком", не було потреби руйнувати технічну мережу оператора. Функціонування серверів інтернет-провайдера щомісяця перевіряє підприємство "Державний центр радіочастот", яке стежить за тим, як і звідки надходять дзвінки, і за дотриманням законності зв'язку.

Як повідомлялося, в СБУ обшуки в компанії пояснили тим, що фахівцями служби було "викрито несанкціонований канал зв'язку з тимчасово окупованим Кримом, який могли контролювати спецслужби РФ".

Зокрема, як зазначили в СБУ, "встановлено причетність підприємства телекомунікаційних послуг до передачі в користування російським провайдерам частини свого обладнання і мережі у анексованому Криму".

Компанія "Інтертелеком" контролюється бізнесменом придністровської групи "Шериф".

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.9.71.---ReAlex12.11.2016 20:09
Сайт "інтертелекому" досі недоступний.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
В Генічеськ надходить газ з анексованого Криму - росЗМІ
Ощадбанк переніс введення комісії за комунальні платежі
У "ДНР" заявили про затримання 6 "вбивць" "Мотороли"
Путін зібрався постачати газ в український Генічеськ
Усі новини
ФОТО. ВІДЕО

Журналісти відшукали іспанську віллу Порошенка

Інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелі