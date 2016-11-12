Порошенко вніс до Ради законопроект про запобігання насильству щодо жінок

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Субота, 12 листопада 2016, 19:49

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська конвенція).

Як повідомляє в суботу прес-служба президента, законопроектом передбачена ратифікація Стамбульської конвенції і запровадження застосування в законодавстві України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству.

"Набрання чинності для України цієї конвенції сприятиме протидії дискримінації за гендерною ознакою, забезпечить додаткові гарантії права на рівність між чоловіками і жінками, усуне правові положення, які спричиняють дискримінацію та удосконалить цивільно-правові засоби захисту потерпілих від насильства", - зазначає прес-служба.

Українська правда

Теми: президент Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 176.108.191.---Константин Ефримов12.11.2016 21:04
При отношении основной массы украинцев к женщине и семье очередной дипломатический реверанс , только не известно кому и зачем
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IP: 95.46.141.---Pavlo Khmarnyy12.11.2016 20:07
Яке воно тяжко тупе! Хіба що воно свою Марину насилує.
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