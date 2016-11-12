Новинський: Справа проти мене - фабрикація за лекалами московської школи КДБ

Нардеп від "Оппоблока" Вадим Новинський заявляє, що справа проти нього сфабрикована "з початку до кінця, за лекалами московської школи КДБ".

Про це він заявив ввечері 12 листопада в ефірі телеканала "112 Україна".

"Я знаю, що цю справу проти мене сфабриковано - від початку до кінця. За лекалами московської школи КДБ. Це відомий прийом, коли береться якась подія, їй надається інше значення, внаслідок - лжесвідчення двох осіб, які свідчать проти мене", - заявив він.

Новинський заявив, що з його боку ніякого тиску на митрополита Драбинко не було, "це все інсинуації, брехня і наклеп".

"Там не було нічого того, що пише ГПУ як подання", - заявив він. За його словами, допомагати та сприяти Драбинку його "попросив і благословив сам блаженнійший Володимир (Сабодан)".

Також Новинський додав, що він не побоюється, що Верховна Рада підтримає подання про зняття з нього депутатської недоторканості.

"Чи я переживаю - звичайно, я ж нормальна людина. ... Думаю, у цьому питанні (голосуванні) буде переважати політичний аспект, оскільки у 80% цього подання йдеться про Януковича (екс-президент Віктор Янукович) і його поплічниках", - додав нардеп.

Як відомо, 16 листопада регламентний комітет ВР планує розглянути подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення Вадима Новинського до кримінальної відповідальності.

Вадим Новинський фігурує у справі, яку відкрито ще 21 травня 2014 року за частиною 2 статті 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб) та частиною 1 статті 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Йдеться про нібито спробу Віктора Януковича з допомогою "сімейних" силовиків змусити нині покійного митрополита Володимира (Сабодана) зректися престолу і посадити на це місце "свою" людину.

Спосіб для цього обрали простий і дієвий – ізолювати найближчу до митрополита особу, яка єдина мала право відповідати за його лікування. Такою людиною був особистий секретар Володимира митрополит Олександр (Драбинко).

За версією ГПУ, для узурпації влади Янукович призначив Новинського "смотрящим" за церквою.

Українська правда