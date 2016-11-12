У Запоріжжі затримали кримінального авторитета з гранатометом

У Запоріжжі затримано кримінального авторитета на прізвисько "Григора".

Як повідомили в управлінні Нацполіції у Запорізькій області, затриманий підтримує тісні зв’язки з кількома "злодіями в законі", які мали судимості за ряд тяжких злочинів.

"Під час затримання та обшуку у "злодія в законі" та його автомобіля вилучено револьвер з 7-ма набоями, гранатомет РПГ-18, 3 гранати Ф-1 з запалами сучасного виробництва, близько 100 г. марихуани, державні номерні знаки з викрадених автомобілів, радіостанція, яка була налаштована на поліцейські канали. Триває низка обшуків", - зазначили в НП.

Подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України, зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмиснику планується повідомити про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК за скоєння розбійного нападу з використанням вогнепальної зброї.

фото - прес-служба управління Нацполіції

Українська правда