У Запоріжжі затримали кримінального авторитета з гранатометом

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Субота, 12 листопада 2016, 21:56

У Запоріжжі затримано кримінального авторитета на прізвисько "Григора". 

Як повідомили в управлінні Нацполіції у Запорізькій області, затриманий підтримує тісні зв’язки з кількома "злодіями в законі", які мали судимості за ряд тяжких злочинів. 

"Під час затримання та обшуку у "злодія в законі" та його автомобіля вилучено револьвер з 7-ма набоями, гранатомет РПГ-18, 3 гранати Ф-1 з запалами сучасного виробництва, близько 100 г. марихуани, державні номерні знаки з викрадених автомобілів, радіостанція, яка була налаштована на поліцейські канали. Триває низка обшуків", - зазначили в НП.

Подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України, зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмиснику планується повідомити про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК за скоєння розбійного нападу з використанням вогнепальної зброї.

 
фото - прес-служба управління Нацполіції
 
 

Українська правда 

Теми: Запоріжжя поліція
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