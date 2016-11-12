Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих

00
0
Субота, 12 листопада 2016, 23:30

Щонайменше 43 людини загинули внаслідок вибуху в суфійській мечеті Шах Нурані в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану.

Десятки людей отримали поранення, серед них жінки та діти, повідомляють пакистанські ЗМІ з посиланням на місцеву владу, пише Бі-Бі-Сі.

Угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

Він стався, коли парафіяни виконували ритуальний танець.

За даними місцевих ЗМІ, ситуація ускладнюється тим, що поруч з місцем інциденту немає лікарень, тому поранених доправлють за 100 км в лікарні Карачі.

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф засудив напад і закликав швидко допомагати постраждалим.

Суфізм, толерантна, містична практика в ісламі, має мільйони послідовників, але екстремісти виступають проти неї.

До святині Шах Нуран приїжджають десятки відданих суфізму з різних куточків Пакистану та сусіднього Ірану.

Теми: тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В СБУ кажуть, що запобігли диверсії проти сил АТО 10 листопада 2016, 11:36
Адвокат зірвав засідання суду у справі про теракт у Харкові - прокуратура 9 листопада 2016, 21:49
Бойовики "ЛНР" взяли в заручники фанатів "Зорі" – джерело 8 листопада 2016, 11:17
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих
В Генічеськ надходить газ з анексованого Криму - росЗМІ
Ощадбанк переніс введення комісії за комунальні платежі
У "ДНР" заявили про затримання 6 "вбивць" "Мотороли"
Усі новини
Піт та кров

Андрій Крикуненко про сноубордінг

Інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелі