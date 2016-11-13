Хілларі Клінтон звинуватила у своїй поразці директора ФБР

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Неділя, 13 листопада 2016, 00:31

Хілларі Клінтон звинуватила у своїй поразці на президентських виборах директора ФБР Джеймса Комі.

Про це вона заявила в суботу в ході телефонної конференції з інвесторами своєї передвиборної кампанії, передає Reuters з посиланням на два джерела.

За словами Клінтон, "поворотним моментом" став лист Комі, надісланий Конгресу про те, що ФБР відновлює розслідування проти неї через електронне листування під час перебування її екс-держсекретарем.

Через тиждень Комі заявив, що Клінтон не повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності через листування, однак збиток кандидату від Демократичної партії був вже нанесений.

Клінтон зазначила, що команді Дональда Трампа вдалося використати ці заяви ФБР, щоб "напасти" на неї.

28 жовтня Джеймся Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистої поштової сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

Клінтон засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним.

Подібна активність ФБР напередодні виборів викликала гнів і серед інших демократів. Глава фракції демократів у сенаті Гаррі Рід звинуватив керівника ФБР Джеймса Комі в порушенні закону і зажадав опублікувати дані про зв'язки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з Кремлем.

Теми: США Клінтон
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