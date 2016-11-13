У Донецькій області поліція виявила схованку з боєприпасами

У Краматорську невідомий повідомив в поліцію про те, що на території садового товариства в лісосмузі є схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На вказане місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Інформація підтвердилася - було виявлено та вилучено 4 цинку з патронами, а також патрони розсипом різного калібру у кількості більш ніж 1600 одиниць", - йдеться в повідомленні.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Поліцейські встановлюють, кому належить цей арсенал.