У Донецькій області поліція виявила схованку з боєприпасами

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Неділя, 13 листопада 2016, 02:11

У Краматорську невідомий повідомив в поліцію про те, що на території садового товариства в лісосмузі є схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На вказане місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Інформація підтвердилася - було виявлено та вилучено 4 цинку з патронами, а також патрони розсипом різного калібру у кількості більш ніж 1600 одиниць", - йдеться в повідомленні.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Поліцейські встановлюють, кому належить цей арсенал.

 
Теми: поліція Донбас
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