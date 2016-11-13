Глави МЗС ЄС обговорять наслідки виборів в США для політики Євросоюзу

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Неділя, 13 листопада 2016, 06:17

Неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, присвячена виборам президента США, відбудеться на запрошення глави дипломатії Євросоюзу Федеріки Могеріні ввечері в неділю в Брюсселі.

Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

У минулу п'ятницю високопоставлений європейський дипломат заявив журналістам, що в Брюсселі на планове засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 листопада глави МЗС держав-членів обговорять в неділю "дуже неформальним чином" в ході вечері підсумки президентських виборів в США.

"США - це стратегічний партнер великого значення. Ми бажаємо продовжувати працювати з ними. На даний момент ми не знаємо, як будуть розвиватися обставини. Ми намагаємося встановити контакт з перехідною командою. Ми вже запросили обраного президента в Брюссель. Пані Федеріка Могеріні попрямує до Сполучених Штатів. Ми заслухаємо різні позиції (міністрів ЄС в ході вечері)", - сказав він.

За його словами, "кожен раз після виборів в значущих країнах, як, зрозуміло, Сполучені Штати - такий надзвичайно важливий партнер, виникають дискусії і роздуми".

"Були вибори, був результат, є наслідки цих виборів. І за багатьма пунктами, майже по всім, ми повинні дочекатися, що скаже перехідна команда обраного президента, і буде хороша можливість, щоб міністри обговорили це за столом. Наші позиції з цих пунктів не визначаються Сполученими Штатами", - додало джерело, відповідаючи на уточнююче запитання про зміст дискусії.

"Інтерфакс-Україна"

Теми: США ЄС
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