Через сніг і вітер знеструмлено 275 населених пунктів

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Неділя, 13 листопада 2016, 09:35

В ніч на неділю через негоду сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях України.

Про це повідомляє в неділю зранку прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"В ніч з 12 на 13 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях", - йдеться в повідомленні.

Так, у Хмельницькій області знеструмлено 114 населених пунктів, у Тернопільській – 83, в Івано-Франківській – 37,  в Житомирській – 16, у Вінницькій – 15, у Волинській – 10. 

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Українська правда

Теми: погода
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