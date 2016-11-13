Через сніг і вітер знеструмлено 275 населених пунктів

В ніч на неділю через негоду сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях України.

Про це повідомляє в неділю зранку прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"В ніч з 12 на 13 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 275 населених пунктів у шести областях", - йдеться в повідомленні.

Так, у Хмельницькій області знеструмлено 114 населених пунктів, у Тернопільській – 83, в Івано-Франківській – 37, в Житомирській – 16, у Вінницькій – 15, у Волинській – 10.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Українська правда