Макфол: Після обрання Трампа РФ і США можуть "посваритися" через ІЯП

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Неділя, 13 листопада 2016, 11:04

У Москви і Вашингтона незабаром після обрання Дональда Трампа президентом США можуть виникнути суперечності навколо угоди щодо іранської ядерної програми (ІЯП).

Таку думку в інтерв'ю "Дождю" висловив екс-посол США у Москві Майкл Макфол, пише Інтерфакс.

"Перша зустріч буде з приводу Ірану. Трамп обіцяв, що буде ліквідувати цей шестисторонній договір", - зазначив Макфол. 

Він не виключив, що незабаром Москва може розчаруватися у новообраному американському президенті.

"Може бути (що Москва розчарується у Трампі), я це не виключаю", - сказав він.

Говорячи про ситуацію в Україні, Макфол зазначив, що навряд чи обрання Трампа обіцяє вирішення цієї проблеми. При цьому він виключив, що при новому президенті США буде визнано незаконне приєднання Криму до Росії.

Щодо заборони в'їзду до РФ, Макфол зауважив, що дізнався про це приблизно півтора тижні тому, повідомляє "Дождь". 

"Напевно, я туди давно потрапив, оскільки мені розповідали, що буде жорстка відповідь на санкції (США). ... Нашим принципом було включати у списки людей, близьких до Путіна. Список російської сторони - ті люди, які, як вони вважали, близькі до Обами. Я потрапив туди", - додав Макфол. 

За словами Макфола, окрім нього до санкційного списку РФ потрапив головний радник з питань зовнішньої політики, перший заступник Сьюзан Райс Бен Родс, Ден Пфайффер, та інші люди, які працюють у Білому домі. 

"У російського уряду є правило ... не рекламувати, хто є у цьому списку. Ти дізнаєшся, якщо спробуєш отримати візу", - підсумував екс-посол. 

Теми: США Росія Путін
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