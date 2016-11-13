"Інтертелеком" полагодив мережу після обшуків

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Неділя, 13 листопада 2016, 11:46

Компанія "Інтертелеком" відновила роботу мережі.

Про це повідомляється в неділю на сторінці компанії в Facebook.

"Шановні абоненти, в результаті напруженої роботи співробітників Інтертелекому після вилучення СБУ технологічного обладнання, з радістю повідомляємо, що робота мережі - відновлена", - заявив генеральний директор "Інтертелекому" Борис Акулов.

Як повідомлялося, в п'ятницю співробітники СБУ проводили обшуки в офісах компанії "Інтертелеком".

Акулов у суботу повідомив, що "через те, що в ході слідчих дій СБУ в офісі компанії конфісковано технічне обладнання і сервери, тимчасово перестали функціонувати мережі передачі даних у понад мільйона абонентів "Інтертелекому" по всій Україні".

"Голосовий зв'язок в мережі оператора "Інтертелеком" працює", - уточнив він.

В СБУ обшуки в компанії пояснили тим, що фахівцями служби було "викрито несанкціонований канал зв'язку з тимчасово окупованим Кримом, який могли контролювати спецслужби РФ".

Українська правда

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