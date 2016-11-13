У понеділок зранку до Києва перестануть пускати вантажівки

У понеділок з 6 години ранку в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде закрито.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання оперативного штабу з питань протидії надзвичайним ситуаціям, повідомляє в неділю прес-служба КМДА.

Окрім того, у разі посилення снігопадів, в’їзд фур і вантажівок до міста закриють вже у неділю – рішення прийматимуть залежно від погодних умов.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, тимчасова заборона в’їзду великогабаритного транспорту в місто довела свою ефективність минулого року.

"Обмеження руху дає можливість оперативно спрацювати снігоприбиральній техніці, а місту – не застрягнути в заторах. Загалом у нас до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто, а також понад 200 тракторів житлово-експлуатаційних дільниць", – пояснив він.

Упродовж ночі 13 листопада, у зв’язку з погіршенням погодних умов, комунальники проводили превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості. Так, було проведено обробку посипальними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів. За ніч на лінію виїжджало 117 машин.

Як відомо, за прогнозом Українського гідрометцентру, 13-14 листопада у Києві очікуються ускладнення погодних умов: сніг, хуртовини, пориви вітру, на дорогах ожеледиця.

Українська правда