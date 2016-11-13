ЗМІ: Трамп намагався підкупити журналістів

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Неділя, 13 листопада 2016, 15:18

Новообраний президент США Дональд Трамп намагався підкупити журналістів під час його президентської кампанії.

Про це повідомляє АР з посиланням на книгу Мегіно Келлі - телеведучої програми "The Kelly Report" на каналі Fox News. 

У своїй книзі "Settle for More," яка днями має вийти друком, Келлі заявляє, що серед інших спроб вплинути на висвітлення новин про перебіг його кампанії Трамп безуспішно намагався надати їй безкоштовне перебування у готелі.  Келлі зазначає, що таким чином Трамп, можливо, намагався заздалегідь отримати її відгук про дебати, на яких телеведуча виступала з критичними зауваженнями щодо його заяв про жінок.

За словами телеведучої, після відмови вона отримала "образи і погрози".  

Трамп, за словами Келлі,  зазвичай намагався отримати від інших журналістів позитивне ставлення.

Теми: США Трамп
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