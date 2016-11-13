У Києві евакуюватимуть авто, які заважають прибирати сніг

1872 перегляди
2
Неділя, 13 листопада 2016, 16:02

У Києві автомобілі, які припарковані на проїжджій частині й заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані.

Про це за результатами засідання оперативного штабу з питань протидії надзвичайним ситуаціям заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми розраховуємо на розуміння й підтримку киян. Ми просимо жителів міста в період снігопадів та ожеледиці скористатися громадським транспортом: обрати менший комфорт заради безпеки та порядку", – сказав Пантелеєв.

За його словами, у разі погіршення погодних умов комунальні служби міста спільно з управлінням патрульної поліції міста Києва та управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій мають відпрацьований алгоритм дій.

Наразі у Києві чергують 260 одиниць снігоприбиральної техніки комунальної корпорації "Київавтодор".

За оперативною інформацією (станом на 14:00 13 листопада) дорожники обробляють посипальними матеріалами мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, де ожеледиця утворюється найшвидше та існує загроза виникнення аварійних ситуацій, небезпеки для водіїв і пішоходів.

Крім того, 37 бригад із ручного прибирання упродовж дня працюють у посиленому режимі. Вони у разі необхідності обробляють протиожеледовими матеріалами підходи до станцій метрополітену та сходові марші.

Разом з тим, як повідомляє Укргідрометцентр, в ніч на 14 листопада в столиці очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Як повідомлялося, з 06:00 14 листопада в’їзд вантажівок у Київ закриють і посилять контроль за рухом транспорту.

Українська правда

Теми: Київ погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У понеділок зранку до Києва перестануть пускати вантажівки 13 листопада 2016, 12:12
У неділю до Києва можуть не пускати вантажівки 12 листопада 2016, 22:08
У центрі Києва п'яний хлопець кинув гранату в двір багатоповерхівки 12 листопада 2016, 20:29
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.133.15.---mustec13.11.2016 18:01
Sergio_S:
Неужели эти придурки из КМДА думают, что люди на работу на своих машинах ездят ради понтов?
Ні, вони їздять щоб постояти в заторах)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.75.15.---Sergio_S13.11.2016 17:11
"Ми розраховуємо на розуміння й підтримку киян. Ми просимо жителів міста в період снігопадів та ожеледиці скористатися громадським транспортом: обрати менший комфорт заради безпеки та порядку", – сказав Пантелеєв.

А ты, гнида, пробовал когда-нибудь выехать с Троещины, с Воскресенки, с Радужного в утренний час-пик на общественном транспорте? А в вечерний, соответственно, вернуться? Предлагаю тебе завтра в 8:00 попробовать (только инкогнито). А потом расскажешь впечатления и дашь рекомендации.
Неужели эти придурки из КМДА думают, что люди на работу на своих машинах ездят ради понтов?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" на Луганщині побільшало вдвічі
Губернатор Хмельниччини задекларував мільйони і допомогу по безробіттю
"Нафтогаз": Газ з окупованого Криму у Генічеськ не надходить
Негода в Україні: автомобілі в кюветі, застрягла "швидка", повалені дерева
Усі новини
Хатіко на ім'я Моггі

Кішка вже рік живе на могилі своєї власниці

Пам'ять

Помер канадський музикант Леонард Коен