На набережній Ялти знесли торговельний комплекс Ахметова

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Неділя, 13 листопада 2016, 16:12

У анексованому Росією Криму на набережній Ялти проводять демонтаж торговельного комплекса, який належав "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ), головний акціонер якого - Рінат Ахметов.

Як пише "Радіо Свобода", підконтрольний Кремлю глава міської адміністрації Ялти Андрій Ростенко пояснював необхідність демонтажа планами зробити на цьому місці "майданчик для прогулянок у історичному стилі й відкрити вид на море". 

Адміністрація міста закликала подивитися на знесення ТК усіх охочих. 

Згідно з рішенням "суду", ПУМБ мав шанс демонтувати об'єкт самостійно, але не зробив цього. 

 
 
Теми: Крим анексія Ахметов
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Коментарі — 3
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IP: 174.118.70.---smartmen13.11.2016 18:45
Виявляється не тільки у босоти чуби рвуться.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович13.11.2016 16:41
Щось не зрослось у пана Ахметова з російською окупаційною владою.
Але ж пан Ахметов хотів бути над усєю цією битвою,бути стороннім спостерігачем ,а може і куловодом.Але ж на двох стільцях не всидиш,приходить час платити по рахункам,за зраду і сепаратизм.
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IP: 195.80.141.---Володимир Дмитерко13.11.2016 16:19
ломать не строить
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