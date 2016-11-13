На набережній Ялти знесли торговельний комплекс Ахметова
У анексованому Росією Криму на набережній Ялти проводять демонтаж торговельного комплекса, який належав "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ), головний акціонер якого - Рінат Ахметов.
Як пише "Радіо Свобода", підконтрольний Кремлю глава міської адміністрації Ялти Андрій Ростенко пояснював необхідність демонтажа планами зробити на цьому місці "майданчик для прогулянок у історичному стилі й відкрити вид на море".
Адміністрація міста закликала подивитися на знесення ТК усіх охочих.
Згідно з рішенням "суду", ПУМБ мав шанс демонтувати об'єкт самостійно, але не зробив цього.
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Але ж пан Ахметов хотів бути над усєю цією битвою,бути стороннім спостерігачем ,а може і куловодом.Але ж на двох стільцях не всидиш,приходить час платити по рахункам,за зраду і сепаратизм.