На Львівщині обмежили рух на дорогах

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Неділя, 13 листопада 2016, 16:41

У Львівській області в неділю тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування державного значення.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

"13 листопада з метою збереження здоров'я та життя учасникам дорожнього руху, недопущення заторів в русі та розчищення доріг від снігу тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

"Укравтодор" у зв'язку з суттєвим погіршенням погодних умов у більшості областей України також просить водіїв надсилати фото стану проїзду на дорогах загального користування з чіткими координатами на електронну адресу press.ukravtodor.2016@gmail.com.

"Ми хочемо в одному місці зібрати оперативні фото-звіти, щоб інші водії могли зайти та перевірити стан проїзду перед тим, як вирушати в дорогу", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

Теми: дороги погода Львівщина
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