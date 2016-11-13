Губернатор Хмельниччини задекларував мільйони і допомогу по безробіттю

Глава Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук окрім мільйонних заощаджень задекларував також допомогу по безробіттю у сумі 57 526 грн, яку він отримав у 2015 році.

Згідно з даними, які Корнійчук оприлюднив у своїй е-декларації, у власності глави області - готівкою 6 млн. грн та $100 тис, понад 62 тис. грн. - на банківських рахунках, у його дружини - понад 291 тис. грн - у банках, готівкою - 3 млн. грн та 120 тис. євро. Також у декларації вказаний дохід дружини від відчуження нерухомого майна у сумі 109 172 грн.

За рівнем доходів Корнійчук входить до десятки найбагатших глав обласних державних адміністрацій країни, зазначає УНІАН.

У декларації також вказано, що Корнійчук є кінцевим бенефеціаром (власником) виробничо-комерційної фірми "Заріччя", має у власності 2 авто - Renault Kangoo та Mitsubishi Pajero 2008 року, його дружина є власницею 3 авто - Fiat, Opel та Toyota Land Kruiser (2013).

Корнійчук також задекларував годинник Breguet (Швейцарія) вартістю 160 000 грн, який придбав у 2012 році.

Також у власності дружини недобудований житловий будинок на понад 380 "квадратів" у н.п. Старокостянтинів, у власності родини - десятки об'єктів нерухомого майна, серед якого - три житлових будинки, дачний будинок. нежитлові приміщення у різних населених пунктах Хмельниччини облцентрі, нежитлові будівлі, квартири та земельні ділянки, зокрема на 156 613 кв. м. у н.п. Сахнівці, 326 627 кв.м (н.п. Веснянка), 600 000 кв. м. - у н.п. Немиринці.

Українська правда