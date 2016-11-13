У Києві й трьох областях введено обмеження для вантажівок

У зв’язку з ускладненням погодних умов з 18:00 13 листопада на всіх в’їздах до Києва вводиться часткове обмеження для великогабаритного транспорту.

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, йдеться на сайті КМДА.

Так, представники Управління патрульної поліції в м. Києві регулюватимуть в’їзд у місто вантажівок, аби вони не створювали перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.

Як відомо, з 06:00 ранку 14 листопада в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде закрито повністю.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Нацполіції, у Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях через негоду обмежили рух вантажівок, а на трасі "Київ-Чоп" на території Рівненської області – ускладнено рух.

Перечекати негоду можна на стоянках, адреси яких наведено у списку.

Українська правда