У Києві й трьох областях введено обмеження для вантажівок

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Неділя, 13 листопада 2016, 18:50

У зв’язку з ускладненням погодних умов з 18:00 13 листопада на всіх в’їздах до Києва вводиться часткове обмеження для великогабаритного транспорту.

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, йдеться на сайті КМДА.

Так, представники Управління патрульної поліції в м. Києві регулюватимуть в’їзд у місто вантажівок, аби вони не створювали перешкоди для роботи снігоприбиральної  техніки.

Як відомо, з 06:00 ранку 14 листопада в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде закрито повністю.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Нацполіції, у Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях через негоду обмежили рух вантажівок, а на трасі "Київ-Чоп" на території Рівненської області – ускладнено рух.

Перечекати негоду можна на стоянках, адреси яких наведено у списку.

Українська правда

Теми: погода
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