"Укравтодор" просить громадян надсилати фото засніжених доріг
Через істотне погіршенням погодних умов у більшості областей України "Укравтодор" просить громадян надсилати фотографії стану проїзду на дорогах загального користування з чіткими координатами на електронну адресу організації.
Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору" від 13 листопада.
У Держагентстві автомобільних доріг повідомили, що з таких фото буде створено постійно оновлюваний альбом.
"Ми хочемо зібрати оперативні фото-звіти в одному місці, щоб інші водії могли зайти і перевірити стан проїзду перед тим, як вирушати у дорогу", - зазначили в "Укравтодорі" .
Станом на 19:20, згідно із даними сервісу "Яндекс.Пробки", рух транспорту у Києві обмежено на "3" бали з 10.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.