Трамп хоче депортувати із США 3 мільйони осіб

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Неділя, 13 листопада 2016, 19:59

У США можуть бути депортованими або потрапити до в'язниці до трьох мільйонів нелегальних мігрантів.

Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп у передачі "60 Minutes" на каналі CBS, пише "Німецька хвиля".

"Люди, які є злочинцями, мають історію злочинів, є членами банд, наркодилерами, їх може бути два мільйони, навіть три мільйони, ми вивеземо їх з країни або ми їх ув'язнимо", - заявив Трамп.

Він уточнив, що у його майбутньому проекті "стіни" на кордоні з Мексикою не скрізь використовуватиметься цегла та інші схожі матеріали.

"Подекуди може бути сітчаста огорожа", - зазначив Трамп та запевнив, що в інших місцях буде повноцінна стіна.

У ході своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв боротися з нелегальною міграцією: за його словами, першим пріоритетом буде депортація з країни тисяч нелегальних мігрантів, які вчинили злочини. Серед інших обіцянок Трампа було спорудження стіни на кордоні з Мексикою. 

Теми: Трамп США
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Коментарі — 3
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IP: 212.90.62.---obuhov13.11.2016 21:27
obuhov:
God bless America
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IP: 212.90.62.---obuhov13.11.2016 21:26
Гитлер тоже начинал с цыган, закононепослушных без постоянного места проживания, ...
дальше евреи, коммунисты, ...
ну вы знаете
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IP: 188.190.54.---Shablo13.11.2016 20:54
Хочу українського Трампенка.
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