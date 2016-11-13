Трамп хоче депортувати із США 3 мільйони осіб
У США можуть бути депортованими або потрапити до в'язниці до трьох мільйонів нелегальних мігрантів.
Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп у передачі "60 Minutes" на каналі CBS, пише "Німецька хвиля".
"Люди, які є злочинцями, мають історію злочинів, є членами банд, наркодилерами, їх може бути два мільйони, навіть три мільйони, ми вивеземо їх з країни або ми їх ув'язнимо", - заявив Трамп.
Він уточнив, що у його майбутньому проекті "стіни" на кордоні з Мексикою не скрізь використовуватиметься цегла та інші схожі матеріали.
"Подекуди може бути сітчаста огорожа", - зазначив Трамп та запевнив, що в інших місцях буде повноцінна стіна.
У ході своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв боротися з нелегальною міграцією: за його словами, першим пріоритетом буде депортація з країни тисяч нелегальних мігрантів, які вчинили злочини. Серед інших обіцянок Трампа було спорудження стіни на кордоні з Мексикою.
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