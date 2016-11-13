У Чернівцях діти в понеділок не підуть до школи
У Чернівцях через сильні снігопади 14 листопада призупинено навчання в школах міста.
Про це УНІАН повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
За його словами, в суботу він підписав відповідне розпорядження про призупинення навчання у всіх школах міста.
Також Каспрук зазначив, що в разі подальшого погіршення погодних умов канікули в чернівецьких загальноосвітніх установах можуть бути продовжені.
Як відомо, 14-17 листопада по всій території країни синоптики прогнозують сильні снігопади і хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледь.
Раніше через негоду призупинили освітній процес в Івано-Франківській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.