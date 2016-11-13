На Буковині рух транспорту у 7 районах повністю закрито

У семи районах Чернівецької області рух автотранспорту дорогами повністю закрито з 18:00.

Як повідомили у прес-службі "Укравтодора", йдеться про Путильський, Вижницький, Сторожинецький, Кіцманський, Глибоцький, Герцаївський та Заставновський райони області.

Як відомо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що 13 листопада буде тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області.

У Києві та трьох областях - Хмельницькій, Львівській і Тернопільській - введено обмеження для руху вантажівок.