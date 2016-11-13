Саакашвілі назвав "головного корупціонера Одеси" і сказав, кого хоче посадити

00
0
Неділя, 13 листопада 2016, 21:22

Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий "посадити усіх топ-менеджерів, у т.ч. Коломойського" і назвав чинного мера Одеси Геннадія Труханова "головним корупціонером Одеси". 

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 13 листопада. 

"...(Головний корупціонер Одеси) Труханов і його банда - Олександр Ангерт та Олександр Жуков, однозначно, це банда ще з 90-х років, вбивці і насильники, які були засуджені за свої злочини. Зараз вони контролюють усі потоки у Одесі, у т.ч. "Євротермінал". Вони пов'язані з Третьяковим  - російським олігархом, вони фінансують "ДНР/ЛНР" через "Євротермінал", і це не мої слова - це лист СБУ, який я, як губернатор, отримав у лютому 2016 року... Такий самий лист отримав президент, прем'єр, усі вони знають про це", - заявив він. 

Саакашвілі додав, що готовий "посадити усіх топ-менеджерів, а  не лише Коломойського". 

Також він звинуватив "куратора військового сектора", через що в Україні "немає жодної нової ефективної моделі зброї". 

"Кум українського президента Гладковський, який курує повністю військовий сектор і "вбив"  його, тому що  директор автобусного завода "Богдан" не має жодного стосунку до зброї", - заявив екс-губернатор.

При цьому Саакашвілі заявив, що не буде домагатися імпічменту президента.

"На цьому етапі ми маємо добитися від президента підписання рішення про дострокові вибори до ВР, змінити уряд і привести до влади нових людей", - зазначив він. 

Українська правда 

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі не боїться, що Порошенко видасть його Грузії 12 листопада 2016, 21:56
В.о. губернатора Одещини теж піде разом із Саакашвілі 11 листопада 2016, 22:13
Медведєв назвав Саакашвілі "пасажиром, який обгидився" 11 листопада 2016, 19:02
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" на Луганщині побільшало вдвічі
Губернатор Хмельниччини задекларував мільйони і допомогу по безробіттю
"Нафтогаз": Газ з окупованого Криму у Генічеськ не надходить
Негода в Україні: автомобілі в кюветі, застрягла "швидка", повалені дерева
Усі новини
Інше місто

Де пити, їсти та розважатись у Токіо

Відео

Ikea переобладнала шоу-рум у прототип кімнати зруйнованого сирійського будинку