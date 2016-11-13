Омелян: Аеропорти працюють у штатному режимі, морські порти під контролем

1573 перегляди
0
Неділя, 13 листопада 2016, 22:08

Попри несприятливі погодні умови аеропорти України працюють у штатному режимі, морські порти під постійним контролем.

Про це ввечері 13 листопада повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, на дорогах України у низці областей снігові перемети подекуди сягають метрової висоти, частково для проїзду фур закрито дороги Вінницької області, Київська область закриває західні під'їзди з 6:00 14 листопада. 

"Стихія сильна. На відміну від попереднього року, де зачепило повальними снігопадами лише три області, зараз в снігу фактично половина України. ... Завтра (у понеділок, 14 листопада) з самого ранку мій заступник буде на Хмельниччині, яка найбільше постраждала від раптової зміни погоди, а також Вінничині та Житомирщині", - зазначив Омелян. 

Він нагадав, що для великовагового транспорту закрито Львівську, Житомирську, Чернівецьку (7 районів), Хмельницьку та Тернопільську області.

"Усі дорожники працюють, задіяна вся техніка, вік якої сягає переважно 40 років", - зазначив міністр. 

Українська правда 

Теми: Укравтодор дороги погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мода на поляків. Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору" 20 жовтня 2016, 16:50
Навіщо "Укравтодору" польський керівник з корупційним шлейфом 20 жовтня 2016, 12:00
Екс-міністр Польщі, звільнений за дорогий годинник, очолив "Укравтодор" 19 жовтня 2016, 14:15
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибори президента Молдови: Виграє проросійський кандидат
Через сніг деякі поїзди затримуються на 3 години - УЗ
ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" на Луганщині побільшало вдвічі
Губернатор Хмельниччини задекларував мільйони і допомогу по безробіттю
Усі новини
Поради психолога

Батьки-теслярі vs батьки-садівники: поради мамам і татам

Інтерв'ю

Режисер Наріман Алієв: Про нас за кордоном знають не більше, ніж ми про Венесуелі