Через сніг деякі поїзди затримуються на 3 години - УЗ

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Неділя, 13 листопада 2016, 23:35

Через несприятливі погодні умови відставання від графіка деяких поїздів, особливо на Львівському напрямку, становить від 30 хв до понад 3 годин.  

Про це ввечері 13 листопада повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

За даними УЗ, наразі затримуються у дорозі близько 10 поїздів, зокрема №42 Трускавець-Дніпропетровськ – запізнення на 3 год. 20 хв., №742 Трускавець-Дарниця – на 1 год.26 хв., №743 Дарниця-Львів – на 38 хв., №745 Київ-Львів – на 31 хв., №748 Тернопіль-Дарниця – на 1 год.57 хв., №86 Львів-Новоолексіївка – на 1 год. 05 хв., №74 Львів-Москва та №78 Ковель-Москва – на 1 год.20 хв.

"Залізничники розчищають колії та стрілочні переводи від снігу. Сніговий покрив у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Сянках сягає 30 см, у Хмельницькому – 38 см, Житомирі- 20 см, Шепетівці - 50 см. На Півдні України йде дощ, температура навколишнього повітря наближається до нуля градусів, що несе загрозу обледеніння контактної мережі", - зазначили в "Укрзалізниці".

Окрім того на трьох ділянках Львівської залізниці сталося знеструмлення.

"На ділянці Коломия-Отинія енергетики вже подали напругу, але Отинія-Снятин та Козова-Денихів через погодні умови залишаються знеструмленими. Понад 2 тисячі залізничників усувають наслідки негоди, задіяно снігоочисну техніку", - повідомили в УЗ.

Українська правда 

Теми: погода Укрзалізниця
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IP: 78.27.159.---Олег Олеш13.11.2016 23:42
а можно фото не Сапсана?
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