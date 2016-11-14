Москаль: Мукачівська міськрада здійснила незаконні виплати на 700 тисяч

Під час ревізії в управлінні праці та соціального захисту населення Мукачівської міськради виявлені фінансові порушення на суму понад 700 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

"У ході ревізії використання коштів на соціальну підтримку населення в Управлінні праці та соціального захисту населення Мукачівської міськради виявлені фінансові порушення на значні суми. Ревізію проводив Західний офіс Держаудитслужби в Закарпатській області за дорученням Кабінету Міністрів України. Усього встановлені незаконні виплати бюджетних коштів на суму понад 700 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Зокрема, йдеться, що внаслідок надання внутрішньо переміщеними особами недостовірної інформації щодо майнового та фінансового стану, а також відсутності контролю з боку Управління праці та соцзахисту населення за достовірністю таких даних, незаконно виплачено допомоги на суму 400 тисяч гривень.

Крім того ревізія виявила незаконне використання бюджетних коштів у сумі 300 тисяч гривень на виконання місцевої програми "Додатковий соціальний захист мукачівців". Одноразову адресну грошову допомогу на дороговартісне лікування надано без підтвердження факту перебування громадян на лікуванні в медичних закладах, а також відсутності документів щодо витрат на проведення хірургічних втручань та лікування.

Повідомляється, що матеріали ревізії передані в прокуратуру Закарпатської області.