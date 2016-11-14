ДСНС: Негода знеструмила в Україні близько тисячі населених пунктів

Через несприятливі погодні умови 12-13 листопада було знеструмлено 955 населених пунктів у 11 областях.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

"До відновлення електропостачання населених пунктів задіяно 336 аварійних бригад обленерго. Станом на 21:00 13 листопада залишилося відновити 642 населених пункти у дев’яти областях", – сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, найбільше снігу – до 50 сантиметрів – намело у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

У регіонах рятувальники здійснили понад 250 виїздів для надання допомоги у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільнення окремих автомобілів із снігових заметів, додали у відомстві.

Всього негоду ліквідовують понад 4,5 тисяч осіб та півтори тисячі одиниць техніки.

Як повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці", через несприятливі погодні умови відставання від графіка деяких поїздів, особливо на Львівському напрямку, становить від 30 хв до понад 3 годин.

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян повідомив, що у низці областей снігові перемети подекуди сягають метрової висоти, частково для проїзду фур закрито дороги Вінницької області, Київська область закриває західні під'їзди з 6:00 14 листопада. Для великовагового транспорту закрито Львівську, Житомирську, Чернівецьку (7 районів), Хмельницьку та Тернопільську області.

Аеропорти України працюють у штатному режимі, морські порти під постійним контролем.