У Новій Зеландії стався другий сильний землетрус за добу

Другий сильний землетрус - магнітудою 6,2 - стався в Новій Зеландії.

Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними, в результаті першого землетрусу загинули дві людини.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, яке сильно постраждало від землетрусу в 2011 році. Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км.

Землетрус супроводжувався серією повторних поштовхів.

Через дві години після цього до берегів підійшла хвиля цунамі заввишки приблизно 2,5 метра. Влада встигла попередити населення і попросила залишити прибережні території.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, багато шкіл і підприємства в понеділок залишилися закритими. Припинено рух поїздів і поромів. Пошкоджено багато будівель.

Нова Зеландія входить в так зване Тихоокеанське вогняне коло. У цій області відбувається близько 90% всіх землетрусів планети і 80% найпотужніших з них.