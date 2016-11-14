Клімкін: МЗС готує зустріч Порошенка з Трампом

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Понеділок, 14 листопада 2016, 05:53

Україна готова до співпраці з обраним президентом США Дональдом Трампом та його республіканською адміністрацією.

Про це заявив очільник МЗС Павло Клімкін в інтерв'ю ТСН, пише DT.ua.

При цьому українські політики і дипломати й надалі підтримуватимуть активні контакти з представниками Демократичної партії в Сенаті і Палаті Представників.

"Основний акцент буде на встановлення дійових зв'язків з командою Трампа, але це не означає, що ми припинимо всі зв'язки з демократами. Нам потрібна ефективна двопартійна підтримка", – заявив Клімкін.

Клімкін також висловив упевненість, що Захід підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії.

"Самі ми точно не залишимося, тому що в цивілізованому і трансатлантичному співтоваристві є розуміння, що таке Росія", – підкреслив дипломат.

Міністр також розповів про роботу зовнішньополітичного відомства над підготовкою зустрічі президента Петра Порошенка із Дональдом Трампом.

"Зараз обговорюватимемо з командою Трампа, відбудеться зустріч з президентом до вступу на посаду, або після", – повідомив він.

Як повідомлялося, президент Порошенко може здійснити візит у США в лютому 2017 року.

Теми: МЗС Клімкін Порошенко Трамп
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