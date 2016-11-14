АТО: 35 атак, бойовики продовжують обстріли Станиці Луганської

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Понеділок, 14 листопада 2016, 07:42

Минулої доби, 13 листопада, російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку, з використанням мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів ворог обстріляв Костомарове, Кримське, Новоолександрівку, Трьохізбенку і Сокільники. По Станиці-Луганській вівся вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. 

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне, Новотроїцьке, Талаківка та Павлопіль. 

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномети 120 калібру.

Як повідомлялося, у штабі АТО констатували неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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