АТО: 35 атак, бойовики продовжують обстріли Станиці Луганської

Минулої доби, 13 листопада, російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку, з використанням мінометів різних калібрів, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів ворог обстріляв Костомарове, Кримське, Новоолександрівку, Трьохізбенку і Сокільники. По Станиці-Луганській вівся вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляні позиції поблизу населених пунктів Широкине, Гнутове, Водяне, Новотроїцьке, Талаківка та Павлопіль.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки противник застосував міномети 120 калібру.

Як повідомлялося, у штабі АТО констатували неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.