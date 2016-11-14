Волонтери продають "Залізний трон", щоб зібрати кошти на АТО

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Понеділок, 14 листопада 2016, 08:41

У Запоріжжі 14 листопада стартував інтернет-аукціон з продажу "Залізного трону" із осколків розірваних снарядів і броні – копії трону з популярного серіалу "Гра престолів".

Про це інформує у понеділок "Радіо Свобода".

У торгах можуть взяти участь усі охочі, незалежно від країни проживання. Кошти від продажу трону будуть спрямовані на допомогу бійцям АТО, зазначають запорізькі волонтери.

"Можна писати зі ставками в інтернет-спільноті чи у особистих повідомленнях. Вже пропонують 6 тисяч американських доларів, але в еквіваленті тепловізорів", – розповів один з координаторів інтернет-аукціону Тарас Білка.

"Від цього не відмовляємося, не обов’язково грошима. Якщо в когось є еквівалент, що закриватиме потреби бійців, теж будуть прийматися ставки", – додав він.

Аукціон триватиме один тиждень – до 21 листопада.

Наразі "Залізний трон" знаходиться в зоні АТО. По завершенню торгів волонтери планують привезти його з Донбасу до Запоріжжя та передати покупцеві.

Теми: волонтери АТО
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