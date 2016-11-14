Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі

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Понеділок, 14 листопада 2016, 10:31

У Києві через підвищений рівень терористичної загрози поліція планує перекрити вулицю Хрещатик.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

"Ми воююча держава, у нас досить великий рівень терористичної загрози. Прогнозується значне скупчення людей, ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось і ніхто не постраждав", – заявив він.

"Зокрема буде перекрита вулиця Хрещатик, буде проводитися поверхневий огляд, задіюватимуть металошукачі. Це стандартна процедура, думаю, що люди з розумінням до цього поставляться. Кінологічна служба і вибухотехніки будуть обстежувати місця масових заходів. Буде ще низка заходів координації з СБУ", – зазначив він.

При цьому Крищенко додав, що Хрещатик планують перекрити зранку 15 листопада.

Водночас, за даними кореспондента "Української правди", у понеділок перекрито для транспорту вулицю Інститутську на ділянці від Шовковичної в бік Адміністрації президента та Нацбанку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 14 листопада біля НБУ зібралися близько 300 осіб з вимогою відправити у відставку главу відомства Валерію Гонтареву, знизити курс долара і євро до 8 і 11 грн відповідно (на рівні 2013 року).

Мітингувальники зайняли проїжджу частину вулиці Інститутської біля НБУ, а також пішохідну зону.

14 листопада Національна поліція та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.

Раніше в СБУ заявили, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.

Теми: Київ поліція
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Коментарі — 5
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IP: 93.75.36.---formalin14.11.2016 12:01
Якби йшлося про десятки і сотні, то нехай, хоч воно і неадекватно. А тут очікуються тисячі оздоблений владою! В результаті перекриття вулиць лише ПРОВОКУВАТИМЕ ЗІТКНЕННЯ І СТВОРИТЬ ПЕРСПЕКТИВИ НОВОГО МАЙДАНУ! Президент має дебільних радників і не бачить, що такі дії працюють проти нього. Треба йти на контакти з людьми, виправляти помилки, арештувати Гонтарєву, "брати" друзів-корупціонерів...
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IP: 95.158.42.---Yurek-114.11.2016 11:54
Сситься чоколядовий. Скоро сратиметься...
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IP: 91.77.39.---Leonid Maximov14.11.2016 11:28
"А если и эта власть не справится, мы и её скинем! Опыт есть!" (с) Нерабы-2014
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:06
Правильное решение - вспомните теракт в Харькове. А мирный протест эти меры провести не помешают.
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IP: 188.191.20.---krimhanin14.11.2016 11:04
Что можно Юпитеру того нельзя быку.
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