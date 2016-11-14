Бойко накинувся з кулаками на Ляшка
Народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.
Це сталося під час виступу Ляшка на погоджувальній раді. Спочатку лідер радикалів критикував європейських чиновників у тому, що ті ігнорують інтереси України, потім почав критикувати екс-регіоналів.
"Бойко з Льовочкіним їздять по московських обкомах, інструкції отримують в Кремлі. Інші їздять по брюсельських обкомах", - сказав Ляшко.
"У мене питання до СБУ: чому вони їздять по москвах і досі не в тюрмі", - запитав Ляшко.
У цей момент Бойко, який сидів праворуч від Ляшка і слухав виступ радикала зі спокійним виразом обличчя, різко підірвався зі свого місця, спробував обхопити голову Ляшка та вдарив його в обличчя.
"Ти чому досі не в тюрмі, скотина", - кричав Ляшко.
Їх кинулися розбороняти народні депутати.
За хвилину депутати повернулися на свої місця.
Ляшко: Це моє місце, йди звідси
Бойко: Пошел вон
Ляшко: Бачите яка реакція, це реакція на правду…
Спікер ВР Андрій Парубій додав до виступу Ляшка ще хвилину, той продовжив критику.
"Коли від нас європейці вимагають вивозити ліс-кругляк – це означає бідність, відсутність робочих місць для українців. Коли ці недобитки Януковича…", - недоказав Ляшко, бо в у цей момент Бойко вдруге підірвався та накинувся на Ляшка з кулаками.
Парубій звернувся до Бойка: "Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили. Той час минув". Після цього Бойко пішов із засідання погоджувальної Ради.
Тетяна Кусок, УП
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Бойко не накинувся с кулаками на Ляшка, а смачно так зарядил этому клоуну два раза в морду, как настоящий мужик...
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.