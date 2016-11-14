Бойко накинувся з кулаками на Ляшка

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Понеділок, 14 листопада 2016, 11:20

Народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.

Це сталося під час виступу Ляшка на погоджувальній раді. Спочатку лідер радикалів критикував європейських чиновників у тому, що ті ігнорують інтереси України, потім почав критикувати екс-регіоналів.  

"Бойко з Льовочкіним їздять по московських обкомах, інструкції отримують в Кремлі. Інші їздять по брюсельських обкомах", - сказав Ляшко.

"У мене питання до СБУ: чому вони їздять по москвах і досі не в тюрмі", - запитав Ляшко.  

У цей момент Бойко, який сидів праворуч від Ляшка і слухав виступ радикала зі спокійним виразом обличчя, різко підірвався зі свого місця, спробував обхопити голову Ляшка та вдарив його в обличчя.

"Ти чому досі не в тюрмі, скотина", - кричав Ляшко. 

 

Їх кинулися розбороняти народні депутати.

За хвилину депутати повернулися на свої місця.

Ляшко: Це моє місце, йди звідси

Бойко: Пошел вон

Ляшко: Бачите яка реакція, це реакція на правду…

Спікер ВР Андрій Парубій додав до виступу Ляшка ще хвилину, той продовжив критику.

"Коли від нас європейці вимагають вивозити ліс-кругляк – це означає бідність, відсутність робочих місць для українців. Коли ці недобитки Януковича…", - недоказав Ляшко, бо в у цей момент Бойко вдруге підірвався та накинувся на Ляшка з кулаками.

 
 

Парубій звернувся до Бойка: "Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили. Той час минув". Після цього Бойко пішов із засідання погоджувальної Ради.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Бойко Ляшко
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Коментарі — 5
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IP: 94.178.249.---sensor+214.11.2016 12:46
Народ Украины требует НАКОНЕЦ наказать по заслугам пособников и агентов кремля! И то, что они вхожи в Верховуную Раду это просто нонсенс.
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IP: 46.200.109.---sensor+214.11.2016 12:40
Да вся Украина недоумевает почему пособники русско-фашисткой кремл'вской власти до сих пор на свободе в Украине.
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IP: 195.211.242.---MR_Holms14.11.2016 12:11
Бойко накинувся з кулаками на Ляшка
.
Бойко не накинувся с кулаками на Ляшка, а смачно так зарядил этому клоуну два раза в морду, как настоящий мужик...
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:55
Pike_:
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
Невже не зрозуміло, що Бойко - міліардер, і відтак йому немає потреби нікому служити? Тим більше - жебрацьким державам...
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IP: 89.162.145.---Pike_14.11.2016 11:49
Бойко, звичайно, не Україні служить.
Але Ляшко, граючи образ скандального політика, завжди має бути готовий отримати по фізіономії.
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